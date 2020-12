- Klimaziele: "Wenn wir jetzt anfangen, dann ist das noch einhaltbar"

Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Im Übereinkommen von fast 190 Staaten wurde ein globaler Rahmen festgelegt, um die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Wie steht es um das Erreichen der Ziele? Annika Rittmann von Fridays for Future zieht eine Bilanz.



"Ich bin besorgt, ängstlich und wütend. Aber ich bin sicher nicht frustriert, weil wir noch immer eine unglaublich große Chance haben, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten", so Annika Rittmann. Die Hamburgerin ist eine der deutschen Sprecherinnen der weltweiten Klimainitiative Fridays for Future.

Rittmann fordert dabei mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Die Reduktion von 55 Prozent an Treibhausgasen, wie sich die EU die Ziele nun gesteckt hat, reichten nicht, wenn man das Abkommen erfüllen wolle, erklärte die FFF-Aktivistin. Vielmehr seien dafür 80 Prozent Reduktion bis 2030 von nötig. Außerdem sagte sie: "Es ist absurd, dass Regierungschefinnen da sitzen und über Prozentzahlen diskutieren, während in den Philippinen gerade wieder ein Taifun stattgefunden hat und die Menschen ihre Heimat wieder aufbauen müssen."



"Wenn wir jetzt anfangen, dann ist das noch einhaltbar", so Rittmann. Am Ende seien die Folgen der Klimakrise auch wirtschaftlich so intensiv, dass es nach Ansicht der Aktivistin das Beste sei, auch aus wirtschaftlicher Sicht, diese jetzt noch aufzuhalten.