- Nonnemacher: "Die Lage ist sehr ernst"

In Brandenburg entwickeln sich immer mehr Landkreise zu Corona-Hotspots. Das Kabinett will daher die Corona-Maßnahmen verschärfen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher spricht über die Lage und erklärt, warum man sich von Kritikern der Maßnahmen nicht aus der Ruhe bringen lassen sollte.

"Die Lage ist sehr ernst", betonte Brandenburgs Gesundheitsminister Ursula Nonnemacher. Neben Brandenburg steigen demnach auch die Corona-Infektionen in Sachsen und Thüringen besonders. "Ich habe große Sorge, dass sich ganz Ostdeutschland zu dem Hotspot entwickelt. Und da müssen wir jetzt sehr konsequent gegensteuern."

Situation in den Kliniken

Bisher sei die Versorgung in den Krankenhäusern noch gewährleistet, Nonnemacher warnte aber: "Die Neuerkrankungsfälle vom 11. Dezember, die sind dann erst zehn Tage, 14 Tage später die Intensivpatienten in unser Klinken". Daher müsse jetzt gehandelt werde, so die Grünenpolitikerin. Einige Patienten seien schon verlegt worden.

Situation in Senioren- und Pflegeheimen

Die Teststrategie des Bundes sieht vor, dass Besucher durch Antigen-Schnelltests auf eine Coronainfektion getestet werden: "Aber das Problem ist wie oft, dass die gute Strategie nicht überall halt an der Basis ankommt, weil dort ein extremster Parsonalmangel sich auswirkt", so die Gesundheitsministerin. Um dem entgegenzuwirken, sollen unter anderem für Besucher FFP2-Masken vorgeschrieben werden.

Dass trotz der Probleme die Heime offen bleiben, verteidigt Nonnemacher: "Eine erfahrung aus der ersten Welle war: Um Gottes Willen, sperrt nicht Bewohner grundsätzlich weg. Das ist ethisch nicht zu vertreten."