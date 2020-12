- Die ethische Verantwortung des Handelns

Die Bundesländer steuern auf einen härteren Lockdown zu. In Sachsen und Thüringen gilt dieser bereits ab Montag, Berlin wird wohl ab dem 20. Dezember nachziehen. Aber wieso noch warten? Aus Sicht des Juristen und Ethikrats-Mitglieds Helmut Frister wäre ein schneller Lockdown gerechtfertigt.



Erhebliche Einschnitte ab dem 20. Dezember – so hat es Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gesagt – der ja Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. In Sachsen und Thüringen gibt es solche Einschränkungen schon ab Montag. Und manche fragen sich: Wenn die Lage so brenzlig ist, wenn die Krankenhäuser schon jetzt so voll sind, warum dann eigentlich noch warten bis kurz vor Weihnachten?

Für jeden einzelnen gelte die Verantwortung

Helmut Frister, Mitglied des Ethikrats und Jurist und Direktor des Instituts für Rechtsfragen an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf sieht es genauso: „Es geht um Schutz von Menschenleben“, sagt Frister. Grundsätzlich gebe es eine ethische Verantwortung für Handeln und Unterlassen. Wenn man es unterlasse zu handeln, beeinflusse man das Infektionsgeschehen, so Frister. Strafrechtlich würde er das nicht so sehen. Aber für jeden einzeln gelte diese Verantwortung auch.

Gesundheitsschutz vs. wirtschaftliche Existenzen: ein großes Dilemma

Am Ende stehe man dann vor Gerechtigkeitsfragen: Jetzt geht es für den Einzelhandel auch um so wichtige Weihnachtsgeschäft. Ist es gerecht, die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen zu zerstören für den Gesundheitsschutz? Dies sei ein Dilemma, so Frister. Man habe zwar Hilfen, aber es kann im Einzelfall dazu führen. Aber auf der anderen Seite stehe die Vielzahl an physischen Existenzen der Menschen. "Wenn wir die Welle weiterlaufen lassen, wird auch der wirtschaftliche Schaden verheerend sein", sagt Frister.