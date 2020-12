- Arzneimittelexperte: Über Langzeitfolgen könne man nichts sagen

Alle reden über den Corona-Impfstoff, doch wann kommt er? Aktuell berät die Europäische Arzneimittel-Agentur über den Stand der Dinge. Der Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, betont, wie wichtig eine eingehende Prüfung der Studien über den Impfstoff ist.

Wer sich gerade den Kopf zerbricht, wie das funktionieren könnte mit den Großeltern an Weihnachten, der mag auch schon mal gedacht haben: Hätte der Impfstoff nicht ein paar Wochen früher kommen können? In Großbritannien wird seit Dienstag geimpft mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer, Kanada hat ihn auch schon zugelassen und die USA stehen kurz davor. Für die EU prüft die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff.



Und einer derjenigen, die diese Prüfung macht, ist Wolf-Dieter Ludwig, er ist der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Mitglied des Managementboards der EMA. Am 29.12. werden sich die Zulassungsbehörden aller 27 Mitgliedstaaten treffen und dann werde es vermutlich eine Entscheidung über die Zulassung des Biontech/Pfizer Impfstoffes kommen.

Beschleunigte Notfallzulassungen seien nicht immer das geeignete Mittel

Aber warum ging es in anderen Ländern schneller? Dort seien es Notfallzulassungen. Aus Ludwigs Sicht schaue man dort etwas weniger gründlich hin. "Ich halte das für durchaus problematisch“, sagt Ludwig, da viele Daten zu prüfen seien. "Ich bin mir nicht sicher, ob die diese beschleunigten Notfallzulassungen, das geeignete Mittel sind", sagt Ludwig.

Die EMA für aktuell ein Rolling-Review-Verfahren durch. In dieser Situation prüften die Behörden jede der drei Phasen der Studien voneinander getrennt. Man habe dort schon sehr viele Unterlagen gesehen und man müsse jetzt die klinischen Studien, die ja teilweise noch laufen, prüfen.

Zu den Nebenwirkungen für Allergiker, wie sie bereits in Großbritannien auftraten sagt Ludwig: "Das ist natürlich ein bisschen der beschleunigten Zulassung geschuldet". Wenn man dort nicht alle Bevölkerungsgruppen in der Studie abgebildet oder ausgewertet habe. Insgesamt sei es wohl so, dass Leute, deren Immunsystem anderes reagiere, gefährdeter seien, als Leute, die ein sehr starkes Immunsystem hätten. Es zeige, wie wichtig es sei, dass alle Bevölkerungsgruppen in den Studien vertreten seien.

Keine Aussagen über Langzeitfolgen möglich

Über Langzeitfolgen könne man aktuell nichts sagen, da die Studien nur sechs bis sieben Monate alt sind. Man müsse die ersten Probanden hier in Deutschland genau beobachten und verfolgen. Man wisse auch nicht, wie ältere Patienten mit Begleiterkrankungen reagieren werden. Ein sehr unsicherer Faktor. Und: Man könne keine klaren Aussagen treffen, wie lange die Immunität anhalten werde.