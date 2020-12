- Albers (Linke): "Es wird Anlaufschwierigkeiten geben"

Die Verteilung des Pfizer-Biontech-Impfstoffs rückt in greifbare Nähe. Wie wird das in Berlin laufen? Droht ein Impfchaos? Wolfgang Albers (Linke), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Abgeordnetenhauses, glaubt an einen geordneten Ablauf, aber es sei natürlich eine große, logistische Aufgabe.



Noch prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe. Erwartet wird, dass es schon bald eine positive Entscheidung gibt. Dann soll es auch in Deutschland schnell mit den Impfungen losgehen. In Berlin wurden sechs Impfzentren eingerichtet. Manches scheint allerdings noch unklar zu sein. So beklagt der Amtsarzt von Neukölln, Nicolai Savaskan, es gebe noch keine Informationen darüber, wie genau Phase eins ablaufen soll – also vor allem die Impfung von Hochrisikopatienten.

Mobile Teams, die vor Ort impfen können



Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, Wolfgang Albers (Die Linke), sieht die Stadt gut auf den Beginn der Corona-Impfungen vorbereitet. Die Impfzentren seien eingerichtet und die personelle Ausstattung der Zentren laufe. "Es wird mobile Teams geben, die die Menschen vor Ort impfen, die Aufgrund ihrer Einschränkungen möglicherweise nicht zu diesen Impfzentren kommen können. Die Impfzentren selber sind lokalisiert und weitestgehend ausgerüstet - in Tegel, an der Messe, in Tempelhof, im Velodrom, in der Arena und im Erika-Hess-Eisstadion. Und sobald dann der Impfstoff zur Verfügung steht, wird dann auch begonnen werden, die Menschen einzuladen."

203.000 Hochrisikopatienten in Phase 1

Zunächst sollen die Bürgerinnen und Bürger kontaktiert werden, die in der sogenannten Phase Eins geimpft werden, so Albers: "Das betrifft in Berlin zunächst einmal die Personen über 80 Jahre. Das sind rund 203.000 - das entnehmen wir dem Melderegister. Und die werden per Schreiben eingeladen und mit einem entsprechenden Aufklärungs- und Einwilligungsbogen verbunden dann gebeten, eine Terminvereinbarung vorzunehmen, die entweder telefonisch oder über das Internet möglich ist."

Dazu würden Callcenter eingerichtet, so Albers weiter. Ob der Senat das macht, oder ob es in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung abläuft, sei noch zu klären.