- Leiter von Seniorenheim: "Schnelltests ein Meilenstein in der Pandemie"

Im Vergleich zum Frühjahr gibt es etwa doppelt so viele Corona-Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Für den Leiter eines Seniorenheims Alexander Blum sind nun aber die Schnelltests ein Segen. Durch sie seien in seiner Einrichtung zwei asymptomatische Fälle erkannt worden.



Alexander Blum, Leiter des Caritas-Seniorenzentrums St. Albertus in Berlin-Hohenschönhausen appelliert an alle, die in diesen Tagen Freunde und Familie in Pflegeheimen besuchen, sich unbedingt an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Nur so könnten die Heime offen bleiben, sagte er.

Ohne Schnelltests Infektionsfälle nicht erkannt



Die Lage sei angespannt; es gebe zwei Infektionsfälle in seiner Einrichtung. "Ohne diese Schnelltests hätten wir in der Kürze der Zeit diese Infektion erkennen können", meinte Blum. So sei Schlimmeres vermieden worden. Die Bewohner könnten isoliert werden.

Besuchsverbote sollten vermieden werden



Vor allem jene Bewohnerinnen, die noch selbstständig raus gingen, würden nun regelmäßig getestet, erkläte Blum. Für den Leiter sind die Schnelltests "ein Meilenstein in der Pandemie". Insgesamt sei Stimmungslage in seiner Einrichtung entspannt - es gebe tägliche Besuche mit Hygiene- und Abstandregeln. Er hoffe aber inständig, Besuchsverbote zu vermeiden.