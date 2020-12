picture alliance/Geisler-Fotopress | Christoph Hardt Bild: picture alliance/Geisler-Fotopress | Christoph Hardt

Fr 11.12.2020 | 09:45 | Interviews

- Soziale Ungleichheit durch Corona

Der Bundeshaushalt mit Milliarden-Corona-Hilfen soll an diesem Freitag beschlossen werden. Wie steht es um die Gerechtigkeit in der Pandemie? Spaltet Corona das Land noch mehr in Arm und Reich? Christoph Butterwegge, Armuts- und Verteilungsforscher, sagt, es herrsche eine verteilungspolitische Schieflage.