- Krichbaum (CDU): "Der Druck auf Polen und Ungarn war immens"

Polen und Ungarn hatten aus Protest gegen ein Verfahren zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen die Corona-Konjunkturhilfen und den Haushalt der EU blockiert. Nun kam es zum Kompromiss. Für Europa-Experte Gunther Krichbaum (CDU) ein klarer Sieg für die Prinzipien der EU.



Ehrgeizigere Klimaziele, die Endphase beim Brexit, das schwierige Verhältnis zur Türkei – die EU-Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfel heute und morgen einiges zu besprechen. Besonders spannend wird es aber beim Haushalt und den Corona-Hilfen, die jetzt beschlossen werden müssen. Sonst hat die EU in den nächsten Jahren deutlich weniger Geld zur Verfügung.

Kompromiss gefunden, doch ist es auch die Lösung des Konflikts?

Knackpunkt dabei: Die Freigabe des Geldes sollte an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien geknüpft werden, was Polen und Ungarn aber ablehnten. Nun hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf den letzten Metern einen Kompromiss ausgehandelt. Er sieht vor, dass der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus erhalten bleibt, aber erst zur Anwendung kommt, wenn ihn der Europäische Gerichtshof geprüft hat. Bis dahin dürften rund zwei Jahre vergehen.

Der CDU-Vorsitzende des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der EU, Gunther Krichbaum, findet, dass dies ein guter Kompromiss sei. "Die Europäische Union habe sich hier durchgesetzt mit einem zentralen Prinzip. Und bezüglich der Rechtsstaatlichkeit sagt er: "Wenn das nicht mehr das Selbstverständlichste ist, dann geben wir unsere Prinzipien auf.“ Eingeknickt sei die EU hier nicht. Denn ab sofort gelte ja dieses Rechtsstaatsprinzip.

Druck auf Polen und Ungarn sei immens gewesen



Aktuell verhandele man über zwei Säulen: den Haushalt und die Corona-Hilfen. Hätten sich Ungarn und Polen weiterhin quer gestellt, wäre man zu einer Lösung der verstärkten Zusammenarbeit gelangt. Der Druck sei aber immens auf diese Länder gewesen, aber auch in den Ländern selbst. Denn es hätte bedeutet, dass ab 1. Januar keine Gelder mehr geflosen wären, etwa bei Erasmus-Programmen. "Deswegen hat das beide Regierungen auch zum Einlenken gebracht", sagt Krichbaum.

Sollte es in Zukunft Meinungsverschiedenheiten geben, bleibe immer der Gang vor den Europäischen Gerichtshof. Hier müssten diese beiden Länder aber auch erstmal Klage einreichen. Und sollte dann die Rechtsprechung des EuGh nicht respektiert werden, "dann ist in der Tat in Europa der Rubikon überschritten", so Krichbaum.