- Innenminister beschäftigen sich mit Corona-Leugnern

In der Querdenker-Bewegung sinke die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, warnt der Verfassungsschutz. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten auf einer Konferenz unter anderem über den Umgang mit den Corona-Leugnern. Von Extremismusexperte Michael Götschenberg



Die Innenminister von Bund und Ländern wollen ab diesem Donnerstag auf ihrer Herbsttagung unter anderem über den Umgang mit der "Querdenken"-Bewegung beraten.

In Baden-Württemberg wird die Bewegung künftig vom Landesverfassungsschutz beobachtet. Eine bundesweite Beobachtung der Mitglieder und ihres Umfelds sieht der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion Middelberg aber skeptisch. Nicht in jedem Bundesland seien Rechtsextreme so stark in die Protestbewegung eingedrungen.

Bei den Beratungen soll es auch um das Zeigen der oft von Rechtsextremisten verwendeten Reichskriegsflagge und ein mögliches Verbot gehen.