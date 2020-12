- Berliner Einzelhandel wohl vor Weihnachten dicht

Trotz des Teil-Lockdowns gibt es einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will nun die Corona-Einschränkungen auf Einzelhandel und Schulen ausweiten: "Die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner ist mir wichtiger als ein Shoppingerlebnis." Von Birgit Raddatz

In Berlin wird es voraussichtlich noch vor Weihnachten weitere Corona-Einschränkungen geben. Das hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Abgeordnetenhaus angekündigt. Betroffen sind demnach vor allem die Schulen und der Einzelhandel. Bis zum 10. Januar werde es wohl keinen Präsenzunterricht an den Schulen geben. Der Einzelhandel soll ebenfalls bis zum 10. Januar weitgehend heruntergefahren werden.

Am Vierten Advent voraussichtlich Läden geschlossen

Müller sagte weiter, es müsse noch mit Brandenburg abgestimmt werden, ob die neuen Einschränkungen bereits ab dem 20. Dezember gelten oder erst einige Tage später. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass die Geschäfte wie bisher vorgesehen am vierten Adventssonntag öffnen dürfen. Beschlüsse dazu will der Senat am nächsten Dienstag fassen.