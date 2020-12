- Brandenburger Landkreis im Corona-Ausnahmezustand

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz gehört zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Aktuell liegt die Corona-Inzidenz dort bei über 370. Michael Schierack (CDU) ist Gesundheits-Sprecher der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag und erklärt, wie die Lage vor Ort ist.



Mit 374 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt der Landkreis Oberspreewald Lausitz ganz vorn in Brandenburg und hat auch bundesweit einen Spitzenplatz. Deshalb hat die Kreisverwaltung deutlich strengere Corona-Regeln beschlossen: Ab 14. Dezember gelten Ausgangsbeschränkungen, alle weiterführenden Schulen werden geschlossen, Kitas und Grundschulen folgen am 17. Dezember, auf Wochenmärkten dürfen nur noch Lebensmittel verkauft werden.

Michael Schierack, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag, hat seinen Wahlkreis in Cottbus, lebt also nur wenige Kilometer von der Kreisgrenze Oberspreewald-Lausitz entfernt. Aus seiner Sicht sei es richtig, dass der Landkreis die Reißleine ziehe. "Der Landkreis hat da richtig gehandelt." Angesichts der Situation in den Krankenhäusern sei dies auch angemessen.

Hilferuf aus dem Klinikum Niederlausitz

Ein Hilferuf kommt aus dem Klinikum Niederlausitz in Senftenberg. Dort gebe es zwar noch freie Betten, aber das Personal werde knapp. 20 Patienten mussten schon in andere Krankenhäuser verlegt werden. Wichtig sei nun, dass die Kollegen, die im Ruhestand seien und Erfahrung hätten, nun wieder aktiviert würden. "Ich glaube, dass die regionalen Versorger durchaus noch in der Lage sind dem Krankenhaus auszuhelfen." Dies sei aber eine Momentaufnahme.

Ob es nun nötig sei, ähnlich wie in Sachsen einen kompletten Lockdown auszurufen mochte Schierack nicht einschätzen. Er haben großes Vertrauen in die Arbeit und Einschätzungen der örtlichen Landräte.