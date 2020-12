Jurist rechnet mit Eilverfahren zum Rundfunkbeitrag in Karlsruhe

Über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmt das Parlament in Sachsen-Anhalt nicht ab und blockiert sie damit. Rechtsprofessor Marcus Schladebach sagt: Vor dem Bundesverfassungsgericht stehe der Rechtsanspruch auf "funktionsgerechte" Finanzierung.



Marcus Schladebach, Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht an der Universtität Potsdam, rechnet mit einem Eilverfahren zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Karlsruhe. ARD, ZDF und Deutschlandradio wollen das Bundesverfassungsgericht in der Frage anrufen. Sachsen-Anhalt hatte beschlossen, nicht über eine Erhöhung des Beitrags für die Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten von 86 Cent abzustimmen.

"Anspruch auf eine funktionsgerechte Finanzierung"

Es gebe einen "verfassungsrechtlich begründeten Anspruch auf eine funktionsgerechte Finanzierung", so Schladebach. Das habe das Gericht in mehreren Entscheidungen bestätigt. Die Höhe der Erhöhung habe eine unabhängige Kommission festgelegt.

Möglicherweise zunächst nur vorläufige Entscheidung



Möglicherweise werde es zunächst nur eine vorläufige Entscheidung geben, so Schladebach. Aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger seien 86 Cent mehr im Monat "nicht so dramatisch", dramatisch sei die Blockade jedoch für die Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten.