- Schüler anbinden, Lehrer weiterbilden

Um die Digitalisierung voranzutreiben, hat sich ein Landesbeirat konstitutiert, der die Schulen unterstützen soll. Christian Thomsen, Vorsitzender des Landesbeirats, sagt, dass man schnell und zielführend Geld in die Hand nehmen müsse, um die Situation zu verbessern.



Es sieht ganz so aus, dass – wie schon im Frühjahr – nun auch die Schulen coronabedingt wieder geschlossen werden könnten. In Sachsen soll das schon am kommenden Montag passieren – in Berlin und anderen Bundesländern wird daran gedacht, die Weihnachtsferien zu verlängern. Und auch danach dürfte es kaum ein schnelles Zurück zum allgemeinen Präsenzunterricht kommen.

Umso wichtiger, dass es endlich gelingt, Schule mit digitalen Mitteln möglich zu machen. Vergangene Woche hat sich in Berlin ein Landesbeirat Digitalisierung gebildet, der die Politik und die Schulen beraten soll. Der Präsident der Technischen Universität Berlin, Christian Thomsen, ist der Vorsitzende des neuen Beirates.

Schüler an Hybridunterricht anbinden



"Die wichtigste Aufgabe des Beirats ist, dass Schülerinnen und Schüler an einen Hybridunterricht oder in einem Lockdown an Schule angebunden sind“, sagt Thomsen. Zum zweiten, dass Lehrerinnen und Lehrer weitergebildet würden, wie man digital unterrichten könne.

Das Problem: die meisten Berliner Schulen haben Internetanschluss auf dem Niveau eines Privathaushalts, sie sind also viel zu langsam. Was man aktuell machen könne sei kurzfristig mit Unternehmen in Kontakt zu treten, um hier Lösungen zu finden. Dies koste zwar Zeit und Geld, aber spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt Geld auszugeben. Der soziale Kontakt der Schüler solle dennoch unterstützt werden, aber eben auf digitalem Wege. Daher plädiere Thomsen für einen Hybridunterricht.

Bald Homeschooling-Software verwenden



Mit dem "Lernraum Berlin" gebe es mittlerweile eine gut funktionierende Homeschooling-Plattform. Sie sei zwar zukunftstauglich, aber sie entspräche leider noch nicht den Anforderungen des Datenschutzes. Hier sei aber nachgesteuert worden. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in kürzester Zeit auch eine bequeme Software verwenden können, die datenschutzkompatibel ist", sagt Thomsen.