- Stoffers (SPD): "Es wurde lange Zeit keine Notwendigkeit gesehen"

Die Corona-Infektionszahlen sind unverändert hoch, einige Schulen sind zum Wechselunterricht übergegangen. Warum gibt es in Berlin weiterhin nicht die technischen Voraussetzungen für Homeschooling mit Videounterricht? Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) über Versäumnisse und aktuelle Pläne.

Mit den steigenden Infektionszahlen rücken auch die Schulen nochmal stärker in den Fokus. Seit gestern steht die Forderung im Raum, die Schulen eine Woche früher in die Weihnachtsferien gehen zu lassen und dann auch eine Woche später wieder zu beginnen. Die Wissenschaftler der Nationalakademie Leopoldina fordern das, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat das auch noch mal unterstrichen.

Weihnachtsferien könnten verlängert werden



Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers kann der Forderung, die Weihnachtsferien zu verlängern, durchaus etwas abgewinnen kann. Sie könne mit der Überlegung mitgehen. Man müsste es einer weiteren Prüfung unterziehen.

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung prüft das nun. Und dann solle es Hybrid-Unterricht geben. Dabei hapert es nach wie vor an den digitalen Möglichkeiten an den Berliner Schulen. Warum eigentlich und wann geht es endlich so richtig los mit der Digitalisierung der Schulen?

Lange Zeit keine Notwendigkeit an Breitbandanbindung gesehen



Die Digitalisierung der Schulen scheitere oft am Datenschutz, so Stoffers, aber auch an einer breiten Brandbandanbindung. Diese Ausschreibung werde nun vom Berliner Senat übernommen. Für viele Lehrer und Schüler sei das aber zu spät. Aus Stoffers Sicht sei hier lange Zeit keine Notwendigkeit gesehen worden, "so schnell handeln zu müssen". Es wurde zu sehr auf Präsenzunterricht anstatt auf digitalen Unterricht gesetzt.

Aktuell würden alle Varianten mitgedacht. "Aber alle Varianten müssen mitgedacht werden, auf welchen Endgeräten dies gemacht würde", sagt Stoffers. Neben den Endgeräten für Schüler würden nun auch zahlreiche Geräte für Lehrkräfte angeschafft werden. Diese sollen dann nicht mehr ihre privaten Endgeräte nutzen, was aktuell häufig der Fall sei.