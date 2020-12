imago/United Archives Bild: imago/United Archives

Di 08.12.2020 | 06:25 | Interviews

- John Lennon: Eine Liebesbeziehung

Es ist 40 Jahre her, dass John Lennon vor seiner Haustür in New York von einem Fan erschossen wurde. John Lennon, der Ex-Beatle und einer der erfolgreichen Komponisten und Songschreiber in der Geschichte der Popmusik. Ein prägendes Idol für viele, auch für den deutschen Popkünstler Mark Forster.