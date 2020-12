dpa/ Robin Utrecht Bild: dpa/ Robin Utrecht

Di 08.12.2020 | 09:05 | Interviews

- Großbritannien beginnt mit Massenimpfungen

Großbritannien hat am Dienstag mit den Impfungen gegen Covid-19 begonnen. In der ersten Runde sollen 400.000 Frauen und Männer jeweils zweimal geimpft werden. Die Briten sind Vorreiter in Europa und zwar mit dem Impfstoff der Firmen Bointech und Pfizer. Von Thomas Spickhofen