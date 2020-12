- Woidke: "Wir sind in großen Teilen des Landes nicht stabil"

Bayern verschärft seine Corona-Maßnahmen und auch die Bundeskanzlerin spricht sich offenbar für striktere Regeln aus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigt, dass die Länder noch in dieser Woche mit dem Bund darüber beraten, ob die Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden.

Die Corona-Zahlen wollen einfach nicht runter, das ist bundesweit so und das zeigt sich auch in Brandenburg. Im Moment liegt die 7-Tages-Inzidenz im Land bei 149 - eine leichte Steigerung im Vergleich zur letzten Woche. Ganz besonders stark betroffen sind die Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Cottbus mit 7-Tages-Inzidenzen über 200 - die verbreitete Definition von Hotspot.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte gestern bei einer Unionsfraktionssitzung gesagt, sie strebe noch vor Weihnachten eine Einigung über weitere Maßnahmen an. So sollen auch große Teile des Einzelhandels zu schließen, direkt nach Weihnachten, so berichtet es zumindest die Bild-Zeitung. Das hieße, da wäre noch ein Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten nötig.



Woidke kündigt Gespräche an

Es sei noch kein genauer Tag genannt worden, aber der brandenburgische SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke rechne damit, dass die Konferenz am Donnerstag stattfinde. Für Dienstagabend sei eine Videokonferenz angesetzt, an ihr nehmen laut Woidke auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) teil.

"Tatsache ist: Wir können nicht tolerieren, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt. Wir sind in Teilen unseres Landes stabil, aber wir sind in großen Teilen des Landes nicht stabil. Das heißt, auch hier bei uns steigen - wie in Sachsen - die Zahlen weiter."

Die Entwicklung mache ihm große Sorgen, erklärte Woidke. Die Konsequenzen seien in den Krankenhäusern ablesbar. "[...] in den Krankenhäusern der gesamten Region Berlin-Brandenburg, in der Charité, in Senftenberg, in Cottbus. Wenn das so weitergeht, dann ist absehbar, dass wir in drei bis vier Wochen an die Grenzen kommen insgesamt hier bei uns im Land. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern."

Woidke: Regional die Kraft haben, um die Maßnahmen umzusetzen

Gleichzeitig betonte Woidke, dass er neue bundesweite Regeln nicht für nötig hält. Er sei immer offen, wenn die Bundesregierung reden wolle. Allerdings reiche ihm der bisher beschlossene Instrumentenkasten, um regionale Verordnungen durchzusetzen, so Woidke.

"Ich halte das Vorgehen auch für sachgerecht. Mir fehlt momentan keine Möglichkeit, die ich brauche von der Bundesregierung, um weiter agieren zu können. Deswegen ist der Ruf, den ich am Sonntag schon aus Bayern gehört habe - wir müssen unbedingt bundesweite Regeln haben - für mich nicht ganz nachvollziehbar. Man muss natürlich regional auch die Kraft haben, die Maßnahmen umzusetzen. Die Kraft haben wir."