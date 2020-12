picture alliance / ASSOCIATED PRESS Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

- Die symbolische Verantwortung

Als Bundeskanzler Willy Brandt am 7.12.1970 in Warschau auf die Knie ging, brannte sich seine Geste als Symbol der Versöhnung in das kollektive Gedächtnis Europas ein. Willy Brandts Sohn, der Historiker Peter Brandt, war damals 22 Jahre alt. Für ihn sei der Kniefall eine große Geste der Demut gewesen.