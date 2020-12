- Medizinsoziologe: Subkulturelle Werte berücksichtigen

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland sind weiterhin hoch - auch wenn sie nicht mehr exponentiell steigen. Der Teil-Lockdown setzt viel auf Eigenverantwortung, aber die Werte von Subkulturen würde bislang wenig angesprochen, sagte Medizinsoziologe Holger Pfaff von der Universität Köln.



Der Staat könne nur begrenzt ins Privatleben der Menschen eingreifen, so Pfaff - aber dass mangelnde Eigenverantwortung das Kernproblem sei, könne man nicht behaupten. Appelle der Regierung seien daher schon das angemessene Mittel der Kommunikation.

Werte von Subkulturen bislang wenig berücksichtigt



Jetzt gehe es darum, zielgruppenspezifisch zu vorzugehen, so Pfaff. Subkulturen würden bislang zu wenig angesprochen in ihren Werten. Zudem gebe es regionale Unterschiede, wie Menschen die Pandemieregeln befolgten, sagte der Medizinsoziologe. Auch junge und ältere Menschen bräuchten eine differenzierte Ansprache.



Die Feiertage seien nun durchaus ein Anlass, bei dem sich das Virus weiter verbreiten könne. Man laufe Gefahr, so Pfaff, in eine Art "Stotter-Bremsung" hineinzugeraten, statt hart zu abzubremsen.