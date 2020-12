- Schmidt-Chanasit: "In falschen Händen können Schnelltests Schaden anrichten"

Ein Corona-Schnelltest und dann ab in den Club - die Vorstellung ist verlockend, aber wohl vorerst nicht umsetzbar. Zunächst brauche es ein genaues Verständnis, wo und wann Schnelltests sinnvoll angewendet werden können, sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit.



An den richtigen Stellen seien Corona-Schnelltests ein sehr wichtiger Baustein in der Strategie gegen das Virus. Wenn sie aber einfach verteilt und nicht richtig durchgeführt würden, könnten sie falsche Ergebnisse liefern und Infizierte in falscher Sicherheit wiegen, erklärt Schmidt-Chanasit. Die jetzt verfügbaren Tests seien nicht als Selbsttests entwickelt worden. Auch die Dokumentation der Testergebnisse sei ein wichtiger Faktor in der Pandemiebekämpfung. Auch diese sei im privaten Bereich derzeit noch schlecht umsetzbar, so Schmidt-Chanasit.



"Es benötigt ein tiefes Verständnis, was dieser Test aussagt", betont der Professor. Schnelltests könnten lediglich aussagen, dass eine negativ getestete Person in den nächsten ein bis zwei Stunden höchstwahrscheinlich nicht ansteckend sei. Ein PCR-Test könne dagegen Aussagen über ein Zeitfenster von zwölf bis 24 Stunden treffen.

Über Party-Konzepte nachdenken



Nichtsdestotrotz sei es wichtig, in den nächsten Monaten über Party-Konzepte nachzudenken. "Ich glaube, allein mit Verboten wird es schwierig, weil es dann halt in der Illegalität stattfindet", sagt Schmidt-Chanasit. Für ein solches Konzept sei eine Kombination aus PCR- und Antigen-Schnelltests denkbar.

Die Politik müsse dafür sorgen, sich Kontingente bei den Schnelltests zu sichern. "Das wird auch gemacht, aber ich glaube das reicht erstmal nur um die wirklich kritischen Situationen - Alten-, Pflegeheime, Schulen, Kitas - abzudecken", sagt Schmidt-Chanasit. Bis man sich die Frage "Berghain - ja oder nein" stellen könne, werde es daher noch dauern.