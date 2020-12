Eine Million Pakete in 24 Stunden

In Corona-Zeiten verschicken die Deutschen Paket-Rekordmengen. Michael Heimbokel, Post-Chef für Ostdeutschland, erklärt, wie sein Unternehmen auf das erhöhte Aufkommen reagiert und welches Datum sich die Weihnachtskunden rot im Kalender anstreichen sollten.

Michael Heimbokel ist Post-Chef Ost, also für Berlin und die neuen Bundesländer zuständig und damit der Herr über 36.000 Beschäftigte bei der Deutsche Post DHL Group. Heimbokel rechnet mit einem Paket-Aufkommen vor Weihnachten in Berlin und Brandenburg von etwa einer Millionen Pakete innerhalb von 24 Stunden, dabei würden 400.000 Pakete an einem einzigen Tag zugestellt.

Seit Juni laufen die Planungen für die Hochsaison

Durch die Pandemie sei natürlich einiges anders geworden, erklärt Heimbokel. Seit Juni plane man an dieser "Hochsaison" zusammen mit den Post-Dienstleistern. Man habe allein für Berlin und Brandenburg 3000 zusätzliche Leute eingestellt. Diese würden auch mit dem Tariflohn von 13,65 Euro pro Stunde bezahlt.

Letzte Abgabe für pünktliche Zustellung vor Weihnachten: 19. Dezember



Problematisch könne es nur werden, wenn das Wetter nicht mitspiele, so Heimbokel. Wer sein Paket bis Weihnachten zugestellt sehen möchte, der müsse sich ein Datum rot in seinen Kalender anstreichen: 19. Dezember, 12 Uhr! Auf diese Schlusszeit für die private Paketannahme seien alle logistischen Prozesse in seinem Unternehmen ausgelegt.