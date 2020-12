- Klingbeil: "Esken und Walter-Borjans haben die Partei geeint"

Von der SPD-Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans war zuletzt kaum etwas zu hören. Politik machen in Corona-Zeiten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht die schwachen Umfragewerte gelassen, wichtig sei ihm die Geschlossenheit in der Partei.



30 Prozent bis Ende 2020, vielleicht noch mehr. Das war das Versprechen von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, als sie vor einem Jahr zum SPD-Führungsduo gewählt wurden. Der aktuelle ARD-DeutschlandTrend von infratest dimap im Auftrag der ARD spricht eine andere Sprache. Die Sozialdemokraten liegen weiter nur bei 15 Prozent.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat schon von Amts wegen ein genaues Auge auf die Umfragewerte. Warum kommt aus seiner Sicht die SPD nicht aus dem Umfragetief heraus? "Das erklärt sich vor allem aus dem Jahr, in dem wir sind." Die Corona-Pandemie verblasse den politischen Wettkampf, wo es darum gehe, dass die Regierung funktioniere. Man sehe es europaweit, dass die Menschen sich hinter die führenden Personen stellen. "Es gibt gerade eine Geschlossenheit, die da ist und das erklärt die Umfragen", sagt Klingbeil.

Partei sei geeint, Scholz funktioniere als Krisenmanager

Esken und Walter-Borjans hätten es geschafft, die Partei zu einen. Und Olaf Scholz könne als Finanzminister täglich als Krisenmanager auftreten, erklärt Klingbeil. Doch in den Umfragewerten helfe dies nicht. Klingbeil fragt hier auch nach dem Politikverständnis. "Will man Politiker, die die ganze Zeit rumkrakelen?" Das wäre aktuell nicht gut fürs Land. Daher sehe er die Umfragewerte gelassen. Aus seiner Sicht kucke die Bevölkerung auch aktuell nicht, welche Partei man wählen könne, sondern wie komme man am besten durch die Krise.

Auf mögliche Diskussionen über Koalitionspartner wolle Klingbeil sich momentan nicht einlassen. Inhaltlich wolle man bei der Bundestagswahl mit der gerechten Verteilung in der Gesellschaft und mit Zukunftsthemen punkten, also im Kern werde es dabei um Sozialpolitik, Digitalisierung und Klimaschutz gehen, erläuterte Klingbeil.