- "Diese Pandemie besiegen wir weltweit oder gar nicht"

In Europa und Amerika steht bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung, aber wie sieht es im Rest der Welt aus? Maria Flachsbarth (CDU), Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, sieht die Gefahr, dass weniger wohlhabende Länder beim Impfstoff zu kurz könnten. Ein UN-Gipfel soll die Finanzierung sicher stellen.



Corona bleibt zwar in erster Linie eine nationale Kraftanstrengung. Aber die Pandemie ist auch ein Test für den Multilateralismus, sagen die Vereinten Nationen. Derzeit findet in New York ein virtueller UN-Sondergipfel zur Corona-Pandemie statt. Es geht unter anderem darum, ob die bald verfügbaren Impfstoffe gerecht auf der Welt verteilt werden.

In Europa und Nordamerika findet gerade ein regelrechter Wettlauf um die Zulassung eines Impfstoffs statt. Maria Flachsbarth (CDU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesentwicklungsministerium, sieht eine Gefahr, dass weniger wohlhabende Nationen hier das Nachsehen haben könnten. Es sei wichtig, dass Impfstoffe international verfügbar und ein öffentliches Gut seien, sowohl aus humanitärer als auch als wirtschaftlicher Sicht. "Diese Pandemie besiegen wir entweder weltweit oder gar nicht", sagt Flachsbarth.

Probleme bei Finanzierung, Diagnostik und Kapazitäten



Deutschland habe bereits wesentliche Geldsummen auf einer globalen Plattform zur Verfügung gestellt, ein Zeichen dafür, wie sehr man sich bemühe, dass es zu einer weltweiten Besiegung der Pandemie komme. Außerdem engagiere man sich in den Entwicklungsländern selbst, zur Diagnostik, aber auch dass Herstellungskapazitäten aufgebaut werden könnten.

Von dem UN-Gipfel erwarte sich Flachsbarth, dass die Finanzierungslücken international geschlossen werden. Es müsse mehr Geber für die Entwicklungsländer geben, um Dinge wie Transport und Logistik vor Ort sicherzustellen, aber auch das Vorsorgeuntersuchung nicht außer Acht gelassen würden, etwa für Aids und Malaria.