Immer mehr Menschen flüchten von Afrika aus über die gefährliche Atlantik-Route auf die Kanaren. Die zivile Seenotrettuungs-Organisation Mission Lifeline will bald mit eigenem Schiff vor den Kanaren im Einsatz sein. Hannes Neubauer bereitet diese Mission vor und erklärt die Gefahren einer solchen Überfahrt.

Im Dezember werden trotz der Pandemie die ersten deutschen Kreuzfahrtschiffe wieder Richtung Kanarische Inseln starten. In den Schlagzeilen sind die Kanaren seit einiger Zeit, weil immer mehr Menschen von Afrika aus über die gefährliche Atlantik-Küste auf die Kanaren flüchten. Die Inseln gehören zu Spanien und damit zur EU. Geschätzt 20.000 Menschen sind angekommen. Im vergangenen Jahr waren es weniger als 2000. Und mindestens 500 sind 2020 schon ertrunken.

Die zivile Seenotrettungs-Organisation "Mission Lifeline" will bald mit einem eigenen Schiff vor den Kanaren im Einsatz sein. Hannes Neubauer war für Mission Lifeline mehrere Male auf dem Mittelmeer unterwegs und ist jetzt auf den Kanaren, um den Einsatz vorzubereiten. Die Rettungstrukturen seien dort laut Neubauer im Vergleich zum Mittelmeer noch relativ gut ausgeprägt. Leider seien die Kapazitäten sehr knapp und das zu überwachende Gebiet wesentlich größer.

Start im Senegal, häufige Dehydrierung

Viele Flüchtlinge kämen aus dem Senegal und legten in 8 bis 12 Tagen bis zu 1600 Kilometer in alten Fischerbooten zurück. Da werde das Wasser knapp, viele Geflüchtete würden dehydrieren. Und die Gefahr, dass die Boote ausfgrund der Windsituation auf den offenen Atlantik treiben oder an Felsen zerschellen sei sehr groß, erklärt Neubauer. Die Häfen auf den Kanaren seien momentan noch offen für die zivilen Rettungsboote. Es gebe zudem Rückhalt in der örtlichen Bevölkerung für die Einsätze.



Die große Gefahr sei, dass es zu ähnlichen Lagerstrukturen kommen könne wie bereits in Griechenland, wenn die spanische Regierung die Flüchtlinge nicht auf das Festland bringe wolle, betont Neubauer weiter. Dann könnte die Stimmung auf den Kanaren bald kippen.