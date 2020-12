Die NATO erfährt immer mehr Kritik – auch aus den eigenen Reihen. Beim aktuellen, virtuellen Treffens der NATO-Außenminister ollen auch Reformpläne besprochen werden. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sieht die Zeit für Veränderungen gekommen.

Eine vollgepackte Tagesordnung haben die NATO-Außenminister bei ihrem virtuellen Treffen seit gestern abzuarbeiten. Nicht nur um äußere Bedrohung geht es. Auch der innere Zustand des Verteidigungsbündnisses ist Thema. Eine Expertengruppe um den ehemaligen Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière hat ein Konzept vorgelegt, wie die Allianz sich bis zum Jahr 2030 weiterentwickeln könnte.

Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, sieht ebenfalls eine Reformbedürftigkeit der NATO: "Die NATO muss sich weiterentwickeln", vor allem wenn sie ihre bisherige Schlagkraft erhalten wolle. Man müsse sich zwar keine Sorgen für die Zukunft machen, andererseits werde man auch viel leisten müssen. Und der Zeitpunkt sei genug richtig, um über Reformen zu sprechen.

Einstimmigkeitsprinzip müsse aber erhalten bleiben

Allerdings sei aus Hardts Sicht das "Einstimmigkeitsprinzip" gesetzt, wobei ein Veto persönlich vom Regierungschef vorgenommen werden sollte, damit ein politischer Rechtfertigungsdruck entstünde. Einen offeneren Umgang mit strategischen Konzepten sei wichtig. Diese Diskussion richte sich vor allem an die Türkei, die sich ein russisches Luftraumsystem angeschafft habe. "Auf diese Weise gelangen möglicherweise sensible Daten in die falschen Hände", sagte Hardt.

Wichtig sei grundsätzlich ein offenerer Umgang unten den einzelnen Mitgliedsstaaten, betont Hardt. Zu viel Zurückhaltung sei nicht immer förderlich: "Da ist mehr drin."