- Innenministerium löst "Sturmbrigade 44" auf

Das Innenministerium hat die Gruppierung "Sturmbrigade 44" aufgelöst. Die Vereinigung zeige in jeder Hinsicht einen rechtsextremistischen Bezug, sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Mit dem Verbot wolle das Innenministerium klare Kante gegen Rechts zeigen.

Die rechtsextremistische Gruppierung "Sturmbrigade 44" - oder auch "Wolfsbrigade 44" genannt - sei eine "knallharte rechtsextremistische Gruppierung", sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.



Jegliche Symbolik der Gruppe weise auf einen klaren rechtsextremistischen Bezug der Gruppe hin. Rund 13 Mitglieder zählte die Gruppe. "Das ist eine von vielen rechtsextremistischen Gruppierungen, allerdings schon eine besonders militante", sagt Götschenberg.

Rechtsextreme Netzwerke werden zerschlagen

Bei dem Vereinsverbot ginge es auch um eine symbolische Bedeutung. Der Staat sende ein ganz klares Signal, so Götschenberg: "Vereinigungen, die solch menschenverachtende, rassistische, antisemitische Ideologien verbreiten," würden in Deutschland nicht geduldet. Das Verbot würde auch dabei helfen, bestehende Strukturen und Netzwerke der Extremisten zu zerschlagen. Das Verbot sei aber auch Teil einer Strategie, um gegen Rechtsextremismus in Deutschland vorzugehen, sagt Götschenberg. Das Bundesinnenministerium wolle damit eine klare Kante gegen Rechtsextremismus setzen.