- "Wir brauchen geschultes Personal für Schnelltests"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will verstärkt auf Corona-Schnelltest setzen. Diese sollten nach Meinung der Berliner Linken nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Die Infrastruktur dafür müsse die Politik schaffen, sagt Wolfgang Albers, Gesundheitsexperte der Berliner Linken.

Bisher würden Corona-Schnelltests vor allem in Notaufnahmen und Pflegeeinrichtungen eingesetzt, sagt Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. "Da machen sie auch Sinn", betont er.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat in dieser Woche gesagt, das Land Berlin habe sechs Millionen solcher Schnelltests angeschafft – es fehle aber der rechtliche Rahmen dafür, sie auch außerhalb dieser Einrichtungen einzusetzen. Das liege daran, dass medizinische Produkte dieser Art nur an Fachpersonal ausgegeben werden könnte und angewandt werden könnte, sagt Albers. Denn nur so könnte gesichert werden, dass die Tests auch sicher sind.

"Raus aus dem Panikmodus"

Das Testen könne nicht den Eltern überlassen werden - eingewiesene Sanitäterinnen und Sanitäter oder Lehrkräfte müssten es übernehmen. Die Infrastruktur dafür müsse die Politik schaffen. "Wir müssen raus aus dem Panikmodus, wir müssen solche sinnvollen Dinge geplant und gezielt einsetzen. Dass es ein bisschen Geld kostet, kann dann auch nicht das Problem sein", sagt er.