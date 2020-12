- Corona-Impfstoffe: Ein Immunologe beantwortet ihre Fragen

Gleich mehrere Corona-Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung. Noch Ende 2020 soll es die ersten Impfungen in Deutschland geben. Inforadio hat viele Fragen zu den Impfstoffen bekommen. Diese besprechen wir mit dem Infektionsbiologe Stefan Kaufmann vom Berliner Max-Planck-Institut.

Der US-Konzern Moderna hat für seinen Impfstoff die Zulassung bei der EU beantragt. Biontech in Verbund mit dem US-Konzern Pfizer will das für seinen Impfstoff auch bald tun. In den USA sind für beide Impfstoffe Notzulassungen beantragt worden.

Ihre Fragen an den Impfexperten



Inforadio hat schon viele Fragen von Ihnen, unseren Hörern zu den Impfstoffen bekommen, sowohl auf inforadio.de als auch per Telegram. Beispielsweise ob man nach einer Impfung noch andere Menschen anstecken kann oder welche wissenschaftliche Herangehensweise hinten den neuartigen RNA-Impfstoffen liege. Einige davon haben wir mit einem der erfahrensten Immunologen und Mikrobiologen Deutschlands besprochen: Stefan Kaufmann, Professor an der Charité in Berlin.