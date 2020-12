rbb Bild: rbb

- Baseballschlägerjahre: Rechte Gewalt in der Wendezeit

Prügel, Drohungen, Hetzjagden – in den Nachwendejahren bricht in Ostdeutschland Hass, Rassismus und Gewalt aus; besonders unter Jugendlichen. Der rbb ist mit Zeit-Online-Autor Christian Bangel in sechs Kurzfilmen auf Spurensuche gegangen.

Wofür Twitter gut sein kann, das hat Christian Bangel sehr eindrücklich erfahren. Er kommt aus dem Osten, aus Frankfurt/Oder, und ist Redakteur bei Zeit-Online und Autor. Er ist Erfinder des Begriffs „Baseballschlägerjahre“. Es geht um die Nachwendejahre in Ostdeutschland, in denen Christian Bangel als Jugendlicher extreme Erfahrungen mit Hass, Rassismus, Drohungen und Gewalt gemacht hat, und nicht nur er. Es begann Ende 2019 auf Twitter mit dem #Baseballschlägerjahre. Bangel hatte aufgerufen, dass Leute über ihre Erfahrungen aus der Nachwendezeit berichten sollten. Er selbst wurde als Jugendlicher zwar häufiger bedroht und verprügelt, aber es habe ihn nicht so schlimm getroffen wie etwa andere, erzählt er, "die teilweise totgeprügelt wurden". Festgesetzte rechte Meinungshegemonie in Ostdeutschland

Bangel selbst sehe sich in dieser Geschichte nicht im Vordergrund, aber man müsse diese Zeit und diese Stimmen endlich aufarbeiten und thematisieren. Noch heute hätten Jugendliche Angst im ländlichen Raum Ostdeutschlands. Dort hatte man in den neunziger Jahren massive rassistische Tendenzen, zum Teil auch rechtsfreie Räume. Über Jahrzehnte bildete sich dort „eine festgesetzte rechte Meinungshegemonie“. Bis heute wirke dies nach. Entstanden sind aus den Recherchen Christian Bangels in Kooperation von Zeit-Online, rbb und der Produktionsfirma Berlin Producers sechs Kurzfilme über jene Zeit, die bis heute nachwirkt. Zu sehen ab dem heutigen Dienstag in der ARD-Mediathek und am 2. Dezember im rbb Fernsehen.