- Franziska Giffey (SPD): Bereit für die Spitzenkandidatur

Franziska Giffey ist neue Co-Vorsitzende der Berliner SPD. Nach der Michael-Müller-Ära soll sie für frischen Wind sorgen - und für einen Wahlsieg bei der Abgeordnetenhauswahl in zehn Monaten. Denn das Ziel ist klar: Giffey will regierende Bürgermeisterin werden.

Seit 2001 stellt die Berliner SPD den Regierenden Bürgermeister in Berlin. Am Wochenende haben die Hauptstadt-Sozialdemokraten die Weichen neu gestellt. Auf einem halb-digitalen Parteitag sind Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Abgeordnetenhaus-Fraktionschef Raed Saleh zum neuen Führungsduo gewählt worden. Und Giffey hat gleich klargestellt, was ohnehin allen klar ist: Sie will ins Rote Rathaus.

Knapp zehn Monate sind es noch bis zur Wahl. In den Umfragen liegt die SPD auf Platz drei hinter Grünen und CDU. Für Giffey sind diese beiden Parteien auch die Hauptkonkurrenten. Für den anstehenden Wahlkampf wolle sie "klare Schwerpunkte benennen". Erst danach suche man sich die Partner, mit denen man es hinbekomme, so Giffey.

Giffey: "Wer in Berlin lebt, muss sich sicher fühlen können"



Wichtig seien ihr vor allem die Themen bezahlbarer Wohnraum und Sicherheit. "Wer in Berlin lebt, muss sich sicher fühlen können", sagt Giffey, vor allem auch bezüglich der Clan-Kriminalität. Diese begleite sie seit ihrer Zeit als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln: "Da müssen wir ganz klare Kante zeigen."

"Man muss deutlich machen, dass es einen Unterschied macht, ob die SPD mitregiert oder nicht“, sagt Giffey weiter. Man müsse zudem weiterentwickeln, was geschafft wurde. Weiter sagte sie, dass sie ihre Kraft, ihr Wissen und ihr ganzes Herz für die Stadt einsetzen wolle - egal, was passiert.

Heute setze sich der Landesvorstand zusammen - wenn ihre Partei sich da für sie entscheide, sei sie bereit, die Spitzenkandidatin zu sein, so Giffey. Anfang des Monats hatte die SPD-Politikerin angekündigt, auf ihren Doktortitel zu verzichten. Hintergrund ist, dass die FU Berlin wegen Plagiatsvorwürfen ihre Arbeit erneut prüfen will.