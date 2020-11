- Käßmann: Man sollte den Druck von den Familien nehmen

Die Adventszeit hat begonnen und das ganze Land spricht von Weihnachten in Pandemiezeiten. Die Theologin Margot Käßmann plädiert für ein Weihnachten, dass man in Ruhe angehen sollte - mit Achtsamkeit seinen Mitmenschen gegenüber.



Corona-Ampeln auf Rot. Viele Beschränkungen im Alltag. Und dann noch eine Weihnachtszeit, die anders wird als alles, was die meisten von uns jemals erlebt haben. Die große Frage lautet: Was wird aus Weihnachten in dieser Corona-Zeit?

Die Theologin Margot Käßmann, früher Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, findet, dass sich alle Beteiligten in der Diskussion um Weihnachten etwas entlasten sollten. Der Druck müsse von den Familien genommen werden.

Aus ihrer Sicht habe die deutsche Tradition des Weihnachtsfestes auch einen Einfluss auf andere Glaubensrichtungen in Deutschland als Fest der Familie. "Ich kenne Muslime, die durchaus mit Tannenbaum dann feiern, weil es einfach eine deutsche Tradition ist."

Käßmann: Es steckt auch in diesem Weihnachten eine Chance



Welche Chance stecke für sie in einem Weihnachten unter Corona-Bedingungen? "Es steckt eine Chance drin.“ Man könne es diesmal wirklich in Ruhe angehen. Die Personen, die wirklich Beistand bräuchten, lade man ein. An andere Familienmitglieder könne man auch mal Briefe schreiben.

Es werde auch im Fernsehen und Radio Gottesdienste geben. "Machen wir das Beste draus. Wir können es ohnehin nicht ändern", so Käßmann. Eine Warnung setzte Käßmann noch aus: Aus einem "Kontaktfasten" im Dezember dürfe im Anschluss an Weihnachten kein Superspreader-Event werden.

Es werde ein besonderes Weihnachten 2020 geben. Man brauche "Achtsamkeit, auf die Menschen, die sich zunehmend einsam fühlen.“