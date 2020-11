dpa Bild: dpa

Sa 28.11.2020 | 08:04 | Interviews

- Meuthen: "Einige sind zornig"

Trotz Corona-Pandemie kommt die AfD am Wochenende zu einem Bundesparteitag zusammen. Thema ist ein Rentenkonzept, aber auch die Nachfolge des ausgeschlossenen Andreas Kalbitz im Bundesvorstand. Man habe in diesem Jahr wichtige Entscheidungen getroffen, über die einige zornig seien, so der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen.