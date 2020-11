Nicole Oerder ist Heimleiterin des Immanuel-Seniorenzentrums in Elstal in der Wustermark. Sie erklärt, welche Verantwortung Mitarbeiter und Besucher des Pflegheims in der Corona-Krise tragen. Außerdem sagt sie: Die alten "Leutchen" seien cooler als ihre Angehörigen.