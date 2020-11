- Politologe: Gemeinnützigkeitsrecht muss moderner werden

Der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder Attac wurde zuletzt die Gemeinnützigkeit aberkannt. Der Politikwissenschaftler Dieter Plehwe sieht ein Problem in der aktuellen Grundlage für Gemeinnützigkeit und fordert eine Modernisierung.

In den vergangenen Jahren habe es immer Diskussionen über die Anerkennung einer Gemeinnützigkeit gegeben, so Dieter Plehwe, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Zivilgesellschaftsordnung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Anlass waren etwa die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Organisation Attac oder auch der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes), die sich gegen Faschismus eingesetzt hat. Diese wird in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet: "Und das reichte wiederum aus, der Organisation jetzt eben auch die Förderungswürdigkeit abzusprechen", so der Forscher. Bei der aktuellen Entwicklung rund um rechte Gewalt "ist das in der Tat sehr unglücklich", sagt Plehwe."

Rechtliche Probleme

Das Gemeinnützigkeitsrecht sei sehr restriktiv, erklärt der Politikwissenschaftler. Bei Attac etwa wurde die Aberkennung der Gemeinnützigkeit mit einer zu starken politischen Mobilisierung begründet. Die Frage ist laut Plehwe: "Wie soll man sich zum Beispiel für Umweltschutz einsetzen, wenn man sich nicht auch für politische Änderung einsetzen kann?"



Der Wissenschaftler wünscht sich, eine gesellschaftliche und parlamentarische Diskussion in der Frage. dazu zählten etwa die Anerkennungsgründe - derzeit seien Friedens- oder Menschenrechtsfragen nicht dabei. Unterm Strich müsse die Diskussion darauf hinauslaufen, wie kann das Gemeinnützigkeitsrecht "aus einer verstaubten Form in ein modernes Gemeinnützigkeitsrecht verwandelt werden", so der Politologe Dieter Plehwe.