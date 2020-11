- Der politische Diego Maradona: "Er war auf Kuba fixiert"

Er galt als Fußballgott: Diego Maradona ist tot. Der frühere Diplomat Bernd Wulffen kennt auch die politischen Seiten des Argentiniers Maradona: Er lebt halbjährlich in Argentinien und war deutscher Botschafter in Kuba.



In Kuba gab es einige Sanatorien, die ausgelegt waren für Ausländer, die dort eine Entziehungskur machen wollten, erzählt der ehemalige Botschafter in Kuba, Bernd Wulffen. So sei auch Maradona 2004 auf die sozialisitische Insel gekommen.

Das sei auch politisch motiviert gewesen. Zum einen habe es eine Affinität zwischen der lateinamerikanischen linken Jugend und Kuba gegeben. Zum anderen habe der kubanischen Ministerpräsident Fidel Castro das als "Propaganda-Hit" genutzt. Maradona sei dabei ein Aushängeschild gewesen: "Guckt mal, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Der Mann kommt zu uns und ist mit uns befreundet."

Zudem gebe es eine spezielle Verbindung zwischen Argenien und Kuba. Durch gemeinsame Auftritte zwischen Castro und Maradona sollten eine "Seelenverwandtschaft" symbolisieren, erzählt der Diplomat.