- "Gastronomie nur für Weihnachten zu öffnen, rechnet sich nicht"

Mit den verlängerten Corona-Maßnahmen bleibt die Situation für Hotels und Gaststätten weiter angespannt. DEHOGA-Berlin-Chef Thomas Lengfelder fordert, dass die finanziellen Hilfen endlich fließen. Außerdem erklärt er, warum eine kurzzeitige Öffnung der Gaststätten wirtschaftlich keinen Sinn macht.

"Wir haben die Forderung, dass die Novemberhilfen jetzt sehr, sehr schnell fließen", sagt Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Berlin. "Weil alle Betriebe haben große Liquiditätsenge, und einen Engpass und sie wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Pachten und Kosten bezahlen sollen."

Die versprochenen Überbrückungshilfen würden den Mittelstand retten, nicht aber die Großbetriebe. In Berlin gebe es 19 000 Gastrobetriebe, 700 Hotels, 250 000 Menschen leben davon, erklärt der DEHOGA-Chef: "Wir haben in den letzten Jahren viel, viel Steuern bezahlt. Und jetzt haben wir die sehr berechtigte Forderung, mit Liquidität versorgt zu werden."

Kurzfristige Öffnung für Gastronomie nicht wirtschaftlich

Sollten Übernachtungen über Weihnachten erlaubt werden, sei es kein Problem, sagt Thomas Lengfelder. Die Betriebe haben demnach gute Konzepte. Anders sei es bei der Gastronomie: "Nur über die Weihnachtstage aufzumachen, rechnet sich überhaupt nicht." Das werde auch kaum ein Betrieb machen. Dafür müssten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit geholt werden, Kühlhäuser wieder angefahren, gereinigt, dekoriert und eingekauft "nur um dann in ein paar tagen zu schließen, macht wirtschaftlich keinen Sinn", so der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Berlin