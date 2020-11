- Virologe zu Corona-Plan für Weihnachten: "Ich finde das hochriskant"

Bund und Länder wollen die Corona-Regeln für den Winter festlegen. An Weihnachten sollen sich bis zu zehn Menschen treffen können. Der Virologe Martin Stürmer hält das für sehr riskant. "Das heißt, ich könnte mir theoretisch jeden Tag die Hütte voll einladen mit anderen Leuten."



Nach Meinung des Virologen Martin Stürmer gehen die geplanten Corona-Maßnahmen für den Winter nicht weit genug. "Wir haben die Welle gebrochen, aber nicht den Umkehrtrend erreicht", sagte er im Inforadio. Stürmer leitet das Medizinlabor IMD in Frankfurt am Main und ist Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt. Zu den geplanten Lockerungen an Weihnachten sagt er: "Ich finde das hochriskant."

"Der Trend geht nicht nach unten"

Es sei gelungen, das expontentielle Wachstum bei der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu unterbrechen, es gebe aber keine Trendwende, so Stürmer. "Der Trend geht nicht nach unten." Es dürfe nicht so weitergehen, meint der Virologe. Die geplante Kontaktbeschränkung von fünf Menschen, ausgenommen unter 14-Jährige könnten zu wenig sein.

Kinder ab zwölf Jahren "keine Sonderstellung" im Infektionsgeschehen

"Es ist ein diffuses Infektionsgeschehen." Möglicherweise müsse man verstärkt bei Nahverkehr, Einzelhandel und Schulen ansetzen, meint Stürmer. "Gerade bei den älteren Schulern sollte man dringend Änderungen vornehmen." Der Virologe bringt Aerosol-Reinigungsanlagen und das Wechselmodell ins Spiel. Es sei erwiesen, dass Kinder ab zwölf Jahren "keine Sonderstellung" im Infektionsgeschehen einnehmen.



Beim öffentlichen Nahverkehr etwa könne die Taktfrequenz erhöht werden. "Da hätte man schon früher weitergehende Maßnahmen beschließen können", so Stürmer zu überfüllten Schulbussen. Ein weiterer Ansatzpunkt sei der Einzelhandel.



"Dem Virus ist das wurscht, ob es Weihnachten ist"

Besonders kritisiert der Virologe die geplanten weitgehenden Lockerungen über Weihnachten: "Dem Virus ist das wurscht, ob es Weihnachten ist." Die Länder schlagen vor, dass sich maximal zehn Menschen treffen können, Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht. "Das heißt, ich könnte mir theoretisch jeden Tag die Hütte voll einladen mit anderen Leuten." Gehe dies über mehrere Tage , hätte man im Januar ganz andere Zahlen und der mögliche Erfolg vorher sei zunichte gemacht, prophezeit Stürmer.