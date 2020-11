dpa Bild: dpa



- Gewalt gegen Frauen verstärkt sich in Corona-Zeiten

Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer Gewalt, jede Vierte durch ihren Partner. Doris Felbinger von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen sagt: "Als der erste Corona-Lockdown gelockert wurde, haben wir über 30 Prozent mehr Anrufe gehabt."



In Berlin und Brandenburg wird an diesem Mittwoch mit verschiedenen Aktionen darauf aufmerksam gemacht, dass viele Frauen Opfer von Gewalt werden. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. In Brandenburg wurden von März bis Juli deutlich mehr Fälle innerfamilärer Gewalt registriert. Über 30 Prozent mehr Anrufe nach dem ersten Lockdown Die Hotline der Berliner Initiative gegen Gewalt verzeichnete zu Beginn der Pandemie weniger Anrufe, dann aber einen deutlichen Anstieg. Die Geschäftsführerin der Initiative, Doris Felbinger, sagte im Inforadio, die Corona-Krise sei zwar kein Auslöser von Gewalt, habe aber vorhandene Probleme verschärft. "Als der erste Lockdown gelockert wurde, haben wir über 30 Prozent mehr Anrufe gehabt in den ersten zwei Wochen." Aufmerksam sein, aber sich selbst nicht in Gefahr bringen In den ersten Tagen der Corona-Maßnahmen im Frühjahr seien die Zahlen der Anrufe bei der Hotline zunächst herunter gegangen - "weil die Frauen wenig Gelegenheit hatten, eine Hotline anzurufen, wenn der Täter und die Kinder zu Haus sind". Wo die häusliche Situation kritisch war, sei Gewalt möglicherweise erst entstanden, meist habe sie sich jedoch verstärkt. Felbinger appelliert an alle - Freunde und Nachbarinnen - aufmerksam zu sein, aber sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Der Anruf bei einer Hotline sei immer eine gute Wahl.