- Digitale Gewalt: "Der Hass gegen Frauen ist erstmal viel massiver"

Im Internet haben laut Umfragen 70 Prozent der 18- bis 24-jährigen Frauen bereits Diskriminierung und Beleidigungen erlebt. Zum Tag gegen Gewalt an Frauen hat Annalena von Hodenberg von Hate Aid erklärt, wie sich der Hass äußert und welche Hilfen die Organisation von der Politik fordert.

Rechtliche Situation

Im Strafgesetzbuch sei definiert, wenn es nicht mehr um eine sachliche Diskussion gehe, sondern eine Person erniedrig wird, handle es sich um Beleidigung, so von Hodenberg. Allerdings müssten Frauen bisher im Fall einer Beleidigung selbst dagegen vorgehen. So tragen sie das Prozesskostenrisiko. Daher fordert die Organisation Hate Aid, dass der Gesetzgeber Beleidigungen zu relativen Antragsdelikten macht. Wenn also jemand gezielt und schwerwiegend angegriffen wird, dass die Staatsanwaltschaft das aufgreift. Dass wir als Gesellschaft sagen, "da gehen wir gegen die Täter und Täterinnen vor und überlassen das nicht den Frauen", so die Geschäftsführerin von Hate Aid.

Forderung





Die Organisation Hate Aid hilft Opfern bisher damit, dass sie die Strafanzeigen stellt und das Prozesskostenrisiko trägt: "Aber langfristig kann das eigentlich nicht die Aufgabe der Zivilgesellschaft sein." Die Politik müsse dieses Problem der Zivilgesellschaft abnehmen, sagt Hodenberg.