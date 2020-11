- Trumps Verhalten "ist politische Brunnenvergiftung"

Noch-US-Präsident Donald Trump hat die Amtsübergabe Wahlsiger Joe Biden eingeleitet. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, erklärt, Trump habe die Niederlage begriffen, "er wird es aber nicht richtig zugeben wollen."



Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat es begrüßt, dass in den USA der Prozess der Amtsübergabe jetzt beginnen kann. "Das ist eine gute Nachricht." Aber man müsse festhalten, dass Trump sich bisher geweigert hat, Joe Biden zum Sieg zu gratulieren. "Er wird daran festhalten, dass er die Wahl zu Unrecht verloren hat."



Mit diesem Vorgehen bezwecke er zwei Dinge: Trump will demnach seine Wähler in dem Glauben halten, dass sie den Richitgen gewählt haben. Und zweites wolle er so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Republikaner bei der Wahl zum Repräsentantenhaus in zwei Jahren eine Chance haben, so Ischinger.



Das Verhalten nennt der Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz eine "politische Brunnenvergiftung". Dazu erklärt er, Trump "arbeitet daran, dem Nachfolger die Hypothek aufzubürden, ständig bei der Hälfte des Wahlvolkes gegen den Mythos ankämpfen zu müssen, dass er eigentlich nicht zu Recht ins Amt gekommen ist. "



Der Schaden durch Donald Trumps Verhalten habe außenpolitisch bereits eingesetzt. Dass das Vertrauen in die USA laut Umfragen abgenommen habe, habe mit den vier Jahren Trumps im Amt zu tun. Innenpolitisch habe der Präsident die Spaltung Polarisierung weiter getrieben. Diese Entwicklung umzukehren, sei eine Generationenaufgabe und werde länger dauern, so Ischinger.