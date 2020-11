- Caritas zu Afghanistan: "Zu viele machen Geschäfte mit dem Krieg"

In Genf wird bei der Geberkonferenz über Hilfen für Afghanistan beraten. Seit Jahrzehnten leidet die Bevölkerung unter Armut und anhaltender Gewalt. Caritas-Chef Peter Neher spricht über Hilfen und die Grenzen der Bemühungen durch Hilfsorganisationen.



Caritas International ist mit Hilfsprojekten in der afghanischen Hauptstadt Kabul und im zentralen Hochland vor Ort. Dabei unterstützt die Organisation zusammen mit ihren Partnern Menschen in finanzieller Not, medizinische Hilfsprojekte und leistet Winterhilfe, erklärt Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritas-Verbands: "Also ganz konkret, um die Not der Menschen dort zu lindern."

Erfolge könne man bei der Bildung für Mädchen, bei der Menschenrechtsanwaltschaft oder der Unterstützung für behinderte Menschen sehen. Neher sagt aber auch: "Wenn Sie grundsätzlich drauf schauen, dann kann man durchaus depressiv werden." Das liege an der prekären Sicherheitslage, an stockenden Friedensverhandlungen oder der wirtschaftlichen Lage der Menschen vor Ort.



"Ich glaube, dass zu viele Mächte Interesse an einer destabilen Lage haben. Und das können Hilfsorganisationen nicht ausgleichen", so Neher. Für die Geberkonferenz wünscht sich der Caritas-Chef: "Es ist wichtig, dass die Internationale Gemeinschaft ein Zeichen setzt, dass Afghanistan nicht aufgegeben wird." Dazu gehören demnach finanzielle Mittel, dass diese auch an richtigen Stellen ankommen und ein aufrichtiges Bemühen um Frieden.



"Ich glaube, zu viele machen Geschäfte mit dem Krieg. Und das ist die Grundproblematik, glaube ich", so Peter Neher.