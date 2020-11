- Extremismusforscher: "Rechtsextremismus wird als Problem benannt"

Vor 30 Jahren wurde der Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde von Neonazis überfallen. Der Angolaner verstarb an den Folgen des Angriffs. Wie sich seitdem der Rechtsextremismus aber auch der Umgang damit verändert haben, erklärt Extremismus-Experte Oliver Decker.

Oliver Decker ist Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Das Zentrum beschäftigt sich seit 18 Jahren wissenschaftlich mit den Einstellungen der Deutschen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.

Die aktuelle Autoritäts-Studie zeige auf, dass es bei rechtsextremen Positionen einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gebe. Die Ursache sei eine Transformationsgesellschaft, so der Forscher. Unter anderem finde sich in Ostdeutschland die Folgewirkung einer Kommunismus Gesellschaft und eine längere autoritäre Tradition. Zudem treffe dies auf die Belastung der Wende und aktuelle krisenhafte Verläufe, erklärt Oliver Decker.



"Wir haben eine Veränderung einer rechtsextrem motivierten Gewalt festzustellen", so Decker. Besonders in ländlichen Regionen gebe es nicht nur feste, sondern auch Gelegenheitsstrukturen. Zusätzlich finde sich demnach eine rechtsextreme Partei in den Landesparlamenten, "die den ideologischen Hintergrund mitliefert", so der Leiter des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung. Gewalttaten, wie die gegen Amadeu Antonio Kiowa 1990 halte er weiter für möglich.

Auf der anderen Seite gebe es aber auch - im Gegensatz zu den 90er-Jahren - ein politisches Bewusstsein: "Heute ist es ganz klar, dass Rechtsextremismus als Problem benannt wird."

"Diese Radikalisierung geht auch mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft einher", erklärt Decker. Dabei seien für rechte Parteien auch Anschlussstellen an Themen der Mitte wichtig: "Wir haben die Ausländerfeindlichkeit als Einstiegsdroge bezeichnet." Das sei auch heute noch so. Allerdings kommen laut Decker weitere Themen hinzu, die sich in der Mitte finden: Antifeminismus, Antisemitismus und Verschwörungsmentalität. "Alle drei legitimieren Gewalt", so der Forscher.