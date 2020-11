- Mietendeckel: Eigentümer sehen Nachteile für Mieter und Vermieter

In Berlin gilt von Montag an die zweite Stufe des Mietendeckels.



Danach müssen Mieten gesenkt werden, wenn sie oberhalb bestimmter Grenzen liegen. Das dürfte nach Schätzungen des Senats rund 340.000 Haushalte betreffen. Die Obergrenzen sind im Mietendeckel-Gesetz definiert. Sie hängen vor allem vom Baujahr des Hauses ab, aber auch von Ausstattung und Lage.



Zu der Regelung ist zwar noch ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig, sie darf aber trotzdem schon in Kraft treten. Die Richter in Karlsruhe haben den Eilantrag einer Vermieterin gegen den Mietendeckel vor kurzem abgewiesen.