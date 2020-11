picture alliance / Andreas Gora Bild: picture alliance / Andreas Gora

Mo 23.11.2020 | 16:25 | Interviews

- Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm wird angeknipst

Traditionell wird am Montag nach dem Totensonntag die Weihnachtsbeleuchtung in der City West angeknipst. Dennoch ist in diesem Jahr alles anders. Auch der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz werde nicht in gewohnter Form stattfinden können, sagt Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City Berlin.