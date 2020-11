- Schulleiterin: Lehrer sollten vom Gesundheitsamt der Schule betreut werden

Auf dem nächsten Bund-Länder-Gipfel soll auch über mögliche neue Corona-Maßnahmen für die Schulen entschieden werden. Die Berliner Schulleiterin Nicole Verdenhalven hat gute Erfahrungen mit Hybridunterricht an ihrer Schule gemacht. Aber sie wünscht sich andere Zuständigkeiten durch die Gesundheitsämter.

"Wir sind wieder im Hybridunterricht", erklärt die Schulleiterin der Berliner Rahel-Hirsch-Schule, Nicole Verdenhalven. An dem Oberstufenzentrum Medizin/Gesundheit lernen Auszubildende aus Zahnarztpraxen: "Und wie Sie sich vorstellen können, sind unsere Schülerinnen von der Corona-Situation stärker betroffen als andere."



Die Gruppen sind zweigeteilt. Eine Gruppe lernt in der Schule, zeitgleich sind weitere Schülerinnen per Livestream zugeschaltet, erklärt die Schulleiterin. "Dass das so gut gelingt, hängt mit dem außerordentlichen Einsatz der Lehrkräfte zusammen."



Für dieses Arbeiten wurde vorab eine Abfrage nach der technischen Ausstattung gemacht. Zudem werden Schülerinnen und Schüler unterstützt, die noch Geräte brauchen oder die kein W-Lan haben, erklärt Verdenhalven: "Und ich muss auch sagen, wir sind digital gut ausgestattet. Wir haben Breitband, wir profitieren vom Digitalpakt und wir haben eine Kommunikations- und Lernplattform."

Zudem gäbe es gute Kontakte zum Gesundheitsamt. Dennoch gebe es Verbesserungsbedarf: "Was ich mir wünschen würde, dass die Gesundheitsämter in den jeweiligen Bezirken für die Schulen komplett zuständig sind. Momentan geht das nach Wohnort." Das bringe eine unsichere Datenlage - auch was die Quarantäne betreffe. "Gerade die Lehrer sollten von dem im Bezirk zuständigen Gesundheitsamt betreut werden", so Nicole Verdenhalven, Schulleiterin der Rahel-Hirsch-Schule in Berlin-Hellersdorf.