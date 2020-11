- Diskussion um Sterbehilfe: Ethikrat hat noch keine Grundlinie

Unter welchen Umständen darf man einem Menschen helfen, sich das Leben zu nehmen? Um diese Grundsatzfrage geht es im Spielfilm "GOTT" von Ferdinand von Schirach, der am Montag im Ersten läuft. Auch der Ethikrat beschäftigt sich mit dieser heiklen Frage. Wie die Diskussion bisher aussieht, erklärt Mitglied Helmut Frister.

Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der "geschäftsmäßigen" Sterbehilfe aufgehoben. Die Politik ringt seitdem um ein neues Gesetz. Auch der Ethikrat diskutiert diese Frage. Helmut Frister ist Strafrechtsprofessor und Direktor des Instituts für Rechtsfragen der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Im Ethikrat ist er Sprecher für dieses Thema und erklärt: Man sei noch nicht weit in der Diskussion.

Bisher hat es demnach eine Anhörung zum Thema Sterbehilfe gegeben. Eine zweite ist am 17. Dezember geplant: "Und erst danach, wird der Ethikrat entscheiden, ob er eine Stellungnahme zu dem Thema abgibt", so Frister. In diesem Fall werde aber erst im Laufe des Jahres 2021 mit einer Stellungnahme zu rechnen sein.