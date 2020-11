picture alliance/John Cairns/University Of Oxford/PA Media/dpa Bild: picture alliance/John Cairns/University Of Oxford/PA Media/dpa

Mo 23.11.2020 | 15:05 | Interviews

- Covid19-Impfstoffe im Vergleich

Ein Impfstoff gegen das Coronavirus ist in greifbare Nähe gerückt, noch im Dezember könnte eine Zulassung in Deutschland erfolgen. Was die verschiedenen Impfstoffe in Sachen Wirkung, Handhabe und Sicherheit unterscheidet, erklärt Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.