Sa 21.11.2020 | 08:24 | Interviews

- Wann starten die Corona-Impfungen in Deutschland?

Laut Bundeskanzlerin Merkel könnte noch in diesem Jahr ein Corona-Impfstoff in Europa zugelassen werden. Heißt das, man kann sich in Deutschland im Dezember impfen lassen? Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler bremst zu große Erwartungen.