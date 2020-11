- "Ein friedliches Zusammenleben kann sich hier niemand vorstellen"

Der Krieg um die völkerrechtlich umstrittene Region Bergkarabach ist beendet. Aserbaidschan hat große Teile zurückerobert. Russland soll den Waffenstillstand in der Region überwachen. Marcus Latton, Inforadioreporter in Stepanakert, glaubt, dass der Krieg noch lange zu spüren sein wird.

Gekämpft wird nicht mehr. Seitdem sich Armenien und Aserbaidschan am 10. Oktober auf ein Abkommen geeinigt haben, ist der Krieg um die Region Bergkarabach vorbei. Rund 150.000 Armenier mussten fliehen. Russische Friedenstruppen sollen den Waffenstillstand nun fünf Jahre lang überwachen.

Trotz der Waffenruhe sei die Stimmung in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, derzeit sehr gedrückt, berichtet Marcus Latton, Inforadioreporter in Stepanakert. Die Stadt, in der eigentlich 43.000 Menschen leben, sei aktuell wie leergefegt. Nur ein Drittel der Einwohner sei noch da.

Zusammenleben unmöglich



Die Hauptstadt wurde genauso wie die gesamte Region Bergkarabach fast sechs Wochen lang von Aserbaidschan bombardiert. Auf armenischer Seite sollen dabei knapp 2.300 Soldaten getötet worden sein. "Die meisten hier in der Region sagen, es sind mindestens doppelt so viele“, so der Inforadioreporter.

Der ausgehandelte Waffenstillstand sieht vor, dass sieben von Aserbaidschan besetzte Gebiete an Armenien zurückgegeben werden. Ob die geflüchteten Armenier wieder in ihre größtenteils zerstörte Heimat zurückkehren werden, sei jedoch noch völlig unklar, vermutet Latton.

Nachdem Gebiete direkt um Stepanakert jetzt zu Aserbaidschan gehören, kann sich auf armenischer Seite noch niemand ein Zusammenleben mit den neuen Nachbarn vorstellen, sagt der Inforadioreporter. "Dafür sind die Wunden des Krieges noch viel zu frisch.“

Russland gewinnt Einfluss

In Armenien sei man zwar glücklich, dass nun russische Truppen das Waffenstillstandsabkommen überwachen sollen. Armenien fühle sich jedoch auch von Russland im Stich gelassen, da Moskau seinem militärischen Verbündeten während des Kriegs in Bergkarabach nicht zur Hilfe gekommen sei, erklärt Latton.

In Aserbaidschan wiederum sei der Jubel aktuell noch sehr groß. "Allerdings hat Aserbaidschan dafür auch einen hohen Preis gezahlt. Denn jetzt stehen die Russen auch in ihrem Land“, schränkt der Inforadioreporter ein.