- Gysi: EU muss hart bleiben bei Rechtsstaatlichkeit

Nach dem Veto von Ungarn und Polen zum Haushalt steckt die EU in einem Dilemma. Für Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, ist die Sache klar: "Da müssen wir hart bleiben." Ansonsten sei die Rechtsstaatlichkeit permanent in Gefahr.



Für Gregor Gysi, den außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, gibt es keine Alternative zum Beharren auf die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. "Da müssen wir hart bleiben, weil wenn wir das nicht bleiben, kann die Rechtsstaatlichkeit durch jeden Staat permanent verletzt werden - und es ändert nichts an den Zahlungen." Das sagte Gysi angesichts der Blockade des neuen EU-Haushalts durch die Länder Ungarn und Polen.

Letzlich Zustimmung "aus existenziellen Gründen"

"Wer der EU betritt, muss den Werten zustimmen", so Gysi. Polen und Ungarn zeigten sich jedoch nicht solidarisch, etwa in der Frage der Geflüchteten.

Ein mögliches Szenario wäre nun laut Gysi: Die EU verabschiedet den Haushaltsplan für das kommende Jahr nicht und könne dann dasselbe ausgeben wie in diesem Jahr. Anschließend könne es einen Staatenvertrag geben. Dieser sei zwar kompliziert, aber gerade unter Druck auch möglich.

An einem bestimmten Punkten müssten Polen und Ungarn letztlich dem Haushalt auch "aus existenziellen Gründen" zustimmen, meint Gysi.



Finanzpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro verweigert

Ungarn und Polen hatten am Montag ihre Zustimmung zu dem geplanten Finanzpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro verweigert. Grund sind Pläne, EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze künftig zu kürzen. Die EU-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs konnten sich auch bei einer Video-Konferenz am Donnerstag nicht einigen. Die Beratungen sollen jetzt auf Expertenebene fortgeführt werden.